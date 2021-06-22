В горах Закарпатья на 17-летнего туриста напала змея: дальше идти уже не смог

Туриста с маршрута сняли горные спасатели.

В Закарпатской области 17-летнего туриста укусила змея. Для помощи пострадавшему на место пришлось вызывать поисково-спасательное отделение.

Об этом сегодня, 22 июня, сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

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Так, происшествие случилось на горе Плай Мукачевского района — там несовершеннолетнего туриста из Львова за ногу укусила змея. Потерпевший, который находился в составе туристической группы, еще некоторое время продолжал идти маршрутом, однако впоследствии его друзья обратились к спасателям.

"На место происшествия направили специалистов горного поисково-спасательного отделения села Нижние Ворота. Они нашли туристическую группу, которая двигалась навстречу спасателям, и спустили пострадавшего парня к подножию горы. Далее его транспортировали в населенный пункт Воловец и передали врачам бригады экстренной медицинской помощи", — рассказали в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что во Львовской области из-за укуса змеи госпитализировали 35-летнюю женщину. Пострадавшая — в тяжелом состоянии.

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