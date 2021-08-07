В Горишних Плавнях до смерти избили 22-летнего мужчину: его тело нашли в кустах

В Горишних Плавнях до смерти избили 22-летнего мужчину: его тело нашли в кустах

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

В Горишних Плавнях Кременчугского района Полтавской области 7 августа в 6:00 нашли мертвым 22-летнего местного жителя. Его тело увидел прохожий в кустах.

Об этом рассказал пресс-секретарь полиции Полтавщины Роман Гришин в комментарии "Общественном".

На место происшествия прибыли правоохранители, которые установили, что погибший — это 22-летний местный житель. На его теле обнаружены признаки насильственной смерти. Вероятно его избили во время драки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

В полиции открыли уголовное производство по части второй статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть). Продолжается следствие.

Напомним, в Полтавской области мужчина во время утренней прогулки обнаружил обгоревший труп.

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