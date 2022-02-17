В Горишних Плавнях возле многоэтажки нашли труп 28-летнего мужчины

Обстоятельства смерти мужчины выясняют правоохранители.

Сегодня, 17 февраля, около 05:40 жители Горишних Плавней, что в Полтавской области, обнаружили на улице Конституции тело 28-летнего мужчины.

Как сообщили в полиции области, мужчина упал с многоэтажки и от полученных травм скончался.

На место вызова прибыла следственно-оперативная группа местной полиции и медики.

Полицейские установили личность умершего. Им оказался местный житель, 1994 года рождения.

По этому факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства и причины смерти мужчины выясняет следствие.

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