В Горловке практически не осталось мужчин из-за "мобилизации", которую проводят рашисты — разведка

Оккупанты хотят "мобилизовать" в свои ряды 6 тысяч мужчин в Горловке. Поэтому в городе интенсивно ищут мужчин и проводят облавы на рынке, в магазинах и на автозаправках.

Во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области из-за "мобилизации" в российское войско практически не осталось мужчин. Ранее "мобилизованные" местные жители не выходят на связь уже почти неделю, а еще часть гражданских мужчин выехала из города.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"Райвоенкоматам временно оккупированной Горловки во взаимодействии с силовыми структурами оккупантов поставлена задача "мобилизовать" 6000 местных жителей. В городе проводится розыск мужчин призывного возраста. Продолжаются облавы на Центральном рынке, местах общественного посещения, магазинах, ТЦ, АЗС и т.д.", — говорится в сообщении.

В разведке говорят, что из-за предыдущих "призывных кампаний" и бегства большого количества мужчин из города, оккупанты не могут набрать достаточное количество людей под "мобилизацию".

"Вместо этого, эти меры существенно увеличивают социальное напряжение — на сегодня в Горловке остались исключительно женщины, дети и пожилые люди", — говорится в сообщении.

По данным ГУР, мужчины из Горловки, ранее "мобилизованные" в состав 9-го отдельного полка морской пехоты 1-го армейского корпуса оккупационных войск, не выходят на связь с 11 сентября. Известно, что они находились в оккупированных районах Херсонской области и отказались участвовать в боевых действиях.

"Последняя информация, поступавшая от них: российские командиры угрожали всех "отказников" отправить на передовую без оружия", — говорят разведчики.

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