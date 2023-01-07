В Горловке РФ планирует мобилизовать две тысячи человек, а в аннексированном Крыму начали готовить "казаков" — СМИ

Враг готовится к новой волне мобилизации на временно оккупированных территориях, поэтому снимают бронь с госслужащих.

В частности, на захваченных территориях Донецкой области россияне создают свое "гибдд". Местное руководство заменили приезжими россиянами. При этом инспекторам сообщено, что с них снята бронь.

Об этом пишет Центр сопротивления.

В то же время в Горловке перед военкоматами поставлен план мобилизовать 2000 человек. Для этого в городе уже сейчас увеличено количество патрулей.

Также в Крыму охранные компании начали готовить добровольцев типа казаков.

Напомним, Российская Федерация планирует новую волну мобилизации, которая коснется жителей захваченных территорий. Пропагандисты готовят фундамент для закрытия границ РФ и изоляции страны. На то призывать планируют владельцев российского паспорта, ведь никаких исключений для "новых регионов России" в Кремле делать не будут.

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Новая волна мобилизации в России

Напомним, что Россия планирует использовать ловушку с "перемирием" для ссылки на мобилизацию. Мол, обвинения в адрес Украины будут мотивировать россиян уходить на фронт.

В целом Россия планирует мобилизовать 500 тысяч человек. РФ понадобится примерно два месяца, чтобы сформировать военные формирования.

Также эксперты говорят о том, что Россия объявит мобилизацию после Рождества.

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