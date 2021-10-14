В городах Украины проходят маршы ко Дню защитников и защитниц (видео, фото)

Марши собрали тысячи людей по всей стране.

Сегодня, 14 октября, в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины. По случаю этого дня во многих городах Украины проходят торжественные мероприятия по чествованию погибших героев и марши участников АТО и ООС.

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Как проходит День защитников и защитниц в городах страны собрал ТСН.ua.

В Киеве Марш собрал несколько тысяч участников.

Во главе идут представители "Нацкорпуса". Участники марша скандировали "свободу ветеранам" и патриотические лозунги.

В Луцке в День защитников и защитниц Украины почтили память героев Небесной сотни, АТО и ООС, отдавших жизнь за свою страну. На площади рядом со стелой с портретами погибших защитников Украины собрались несколько сотен жителей города. Среди них вдовы и дети погибших воинов, собратья, военные, правоохранители, представители власти, духовенства и неравнодушные жители Луцка.

После молитвы память героев почтили минутой молчания.

Ветераны АТО и ООС прошлись по центральным улицам Днепра. Мероприятие собрало несколько сот участников.

В Ровно местные жители возложили цветы к стеле Героев.

фото: Нацполиция в Ровенской области В Полтаве по случаю государственного праздника Дня защитников и защитниц Украины состоялся Марш защитников и защитниц Украины. К Маршу присоединились ветераны, участники АТО/ООС, волонтеры, а также семьи погибших на востоке Украины участников боевых действий. В День защитников и защитниц Украины центру Львова прошел марш. Участники собрались возле памятника Тарасу Шевченко, где возложили цветы и совместно исполнили Гимн Украины. Впервые марш ко Дню защитников и защитниц Украины прошел в Северодонецке. В Кременчуге по улице Соборной прошел Марш защитников и защитниц Украины. Участие в марше приняли служащие воинских подразделений, дислоцирующихся в Кременчуге, служащие правоохранительных органов и спасательной службы, участники АТО и ООС, участники боевых действий вместе со своими семьями, волонтеры, ветераны, воспитанники Кременчугского военного лицея с усиленной физической подготовкой. В общем марше прошли во всех областных центрах Украины и крупных городах. Сегодня марш защитников Украины также состоится в Харькове. Он запланирован на 18:00.

Напомним, что президент Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и вийськовослужбовиць с Днем защитников и защитниц Украины.

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