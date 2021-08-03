"В городе черные человечки": в Харькове мужчину осудили за антиукраинские посты в соцсетях

"В городе черные человечки": в Харькове мужчину осудили за антиукраинские посты в соцсетях

В социальных сетях мужчина зарегистрировался под псевдонимом и распространял фейки.

В Харьковской области житель поселка Новопокровка под псевдонимом в Сети призывал к отделению области от Украины.

Об этом говорится в пресс-службе Киевского районного суда Харькова.

Его признали виновным в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

В приговоре указано, что 25 мая 2021 человек, поддерживающий идею отделения и выхода Харьковской области из состава Украины и дальнейшего вступления в состав России, распространил в соцсети Facebook соответствующие призывы.

В своих постах он указывал, что Харьков находится "под давлением оккупационных властей", "в городе размещены сотни черных человечков", "центр города охраняется автоматчиками и снайперами, которые большую часть времени прячутся в административных зданиях".

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины и назначил ему наказание — три года лишения свободы без конфискации имущества. Кроме того, мужчину освободили от отбывания основного наказания с испытательным сроком в один год.

Напомним, СБУ открыла уголовное производство на экс-мэра Ужгорода Сергея Ратушняка из-за его пренебрежительного отношения к украинскому языку, которое он распространял в Facebook.

Не так давно СБУ задержала агента российской разведки, который собирал информацию о должностных лицах и военных.

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