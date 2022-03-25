В городе – госизмена: в Изюме депутаты, бывшие мэр и милиционер начали сотрудничать с оккупантами

В городе – госизмена: в Изюме депутаты, бывшие мэр и милиционер начали сотрудничать с оккупантами

В частности, предатели информируют РФ о расположении войск ВСУ.

В изюме Харьковской области депутаты, бывший мэр и экс-милиционер начали сотрудничать с оккупантами страны-агрессора России.

Об этом сообщил в Facebook начальник отдела горсовета Максим Стрельник.

По его словам, украинская армия героически защищает город от попыток российских войск форсировать Северский Донец и полностью оккупировать Изюм. Впрочем, в "самом городе сейчас совершается преступление — государственная измена".

"Депутаты Анатолий Фомичевский и Юрий Козлов, вместе с бывшим работником милиции Владиславом Соколовым и экс-мером Александром Божковым начали сотрудничество с российскими оккупантами", — сообщил чиновник.

По словам Максима Стрельника, они предоставляют российской стороне информацию о расположении войск Вооруженных сил, доносят информацию о местных активистах, предпринимателях, военнослужащих терробороны и членах их семей. Кроме того, собирают персональные данные людей, оставшихся в городе, якобы для выдачи гумпомощи.

"Они сознательно дезинформируют изюмчан, находящихся в городе без каких-либо средств связи, о том, что якобы государственные и городские власти сдали Киев, Харьков и Изюм и призывают всех, кто находится в блокадном городе, сотрудничать с российскими оккупантами", — сообщил он.

Как сообщалось, в Изюме оккупанты разбомбили жилой дом. Там в подвалах скрывались три десятка мирных жителей. Спасатели не могут вытащить оттуда людей из-за постоянных обстрелов.

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