Атака по Тростяце на Сумщине / © Сумская ОВА

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Россия нанесла массированный удар по АЗС в общине Сумской области, в результате чего в городе Тростянец были уничтожены все заправки. Власти планируют развертывание мобильных автозаправочных станций.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

По данным ОВА, Россия атаковала город БпЛА. Есть значительные повреждения инфраструктуры автозаправочных станций. Пострадали четыре человека. Им оказана необходимая медицинская помощь.

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«Ситуация остается на контроле. Такие атаки не единичны. Враг системно бьет по объектам топливной инфраструктуры в области, чтобы усложнить логистику и обеспечение горючего», — пояснили власти.

Как теперь будут заправлять автомобили

Органы власти и владельцы АЗС прорабатывают развертывание мобильных автозаправочных станций для резервного обеспечения горючих жителей, экстренных, коммунальных и других критически важных служб.



В ОВА заметили, что на заправках были обустроены отдельные меры антидроновой и инженерной защиты, но противник нанес массированный прицельный удар. Поэтому оборонные защиты не сработали, что привело к серьезным повреждениям.

Напомним, ночью против 17 июня оккупационная армия массированно ударила по городу Тростянец. в Сумской области, уничтожив все заправки

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