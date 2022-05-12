В городе Орехов вводят длительный комендантский час: будет действовать почти трое суток

В городе Орехов вводят длительный комендантский час: будет действовать почти трое суток

В городе Орехов Запорожской области, который находится под постоянным обстрелом армии Российской Федерации, будет введен длительный комендантский час.

Удлиненный комендантский час на территории города начнется 13 мая в 18:00. Закончится в 06:00 16 мая. Такое решение принял Ореховский городской совет.

Об этом сообщили в Запорожской военной администрации.

Более двух дней горожанам будет запрещено находиться на улицах или в общественных местах без специальных пропусков. Из дома можно выходить только для того, чтобы спуститься в укрытие или выгулять домашнего питомца.

Тем временем в Ореховском горсовете просят с пониманием отнестись к введенным временным ограничениям.

Как сообщалось, на территории оккупированной Розовской территориальной громады Запорожской области люди жалуются на отсутствие работы. Поэтому в населенном пункте появилось предложение захватчиков о работе в Мариуполе. Впрочем, и здесь люди не смогут полноценно зарабатывать деньги. Ведь оплачивают такой труд захватчики не наличными, а пайками.

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