В городе Яремче открылся новый ультрасовременный АЗК сети UPG

С этого времени, планируя отдых в живописном Прикарпатье, можно не переживать, где заправить автомобиль высококачественным топливом.

В жемчужине западной Украины – курортном городе Яремче начал работу новый современный АЗК UPG. Это первая заправка компании в Ивано-Франковской области и 75-я в общем в сети.

Заехав на UPG, вы точно сэкономите своё время на заправку. На новом комплексе, который находится при въезде в Яремче, ул. Свободы, установлено 10 топливораздаточных колонок, где можно максимально быстро заправиться всеми видами топлива – бензином, в том числе брендовым upg 100, дизельным топливом евростандарта и сжиженным газом. Кроме того, чтобы зимой водители не имели забот со своими машинами и чувствовали себя уверенно на дороге, заправиться на UPG можно и арктическим морозостойким дизелем – "Арктика". Для удобства клиентов отдельно размещено газовый модуль для заправки исключительно сжиженным газом.

Именно топливу от UPG автомобилисты со стажем все чаще отдают предпочтение, ведь оно поставляется сразу с завода-производителя и не содержит никаких присадок и примесей. Это гарантирует ему стандартизированное качество (Евро-5).

Еще одной отличительной чертой сверхсовременного комплекса является то, что это не просто заправка, а масштабная локация с собственным магазином, и рестораном нового формата Vivo Cafe. Здесь есть всё, что необходимо для комфортного путешествия.

Для тех, кто спешит и считает минуты до долгожданного отдыха – экспресс-меню с широким выбором оригинальных блюд и любимый кофе с собой. Если же время в дороге для вас – неотъемлемая составляющая захватывающего путешествия, каждую минуту которого вы решили проживать в удовольствие, самое время посетить Vivo Cafe. В уютной атмосфере заведения вы сможете неспешно вкусно поесть, заказав самые популярные блюда лучших кухонь мира. Одним из топовых пунктов в меню остается бургер, которого в заведении аж 10 разновидностей. Уже ради него на UPG необходимо и стоит заехать! Главное правило ресторана – все блюда здесь приготовлены "из-под ножа" командой профессиональных поваров.

Дизайн нового АЗК в городе Яремче выполнен в традиционном для UPG стиле, где преобладает чёрный цвет с неоновой подсветкой и зеленым оттенком. Объект не только необыкновенно привлекательный и удобно обустроенный, но и достаточно масштабный. Новый комплекс имеет парковку на 12 автомобилей с учетом мест для инвалидов и электрокаров, а также террасу для отдыха.

По-настоящему хороший сервис всегда проявляется в деталях. Концепция новых АЗК UPG продумана так, чтобы находиться здесь было комфортно всей семье. Например, для самых младших клиентов в санузлах заправок предусмотрены детские умывальники.

Фото - пресс-офис UPG.

Подарки для всех!

По случаю открытия комплекса с 09 по 22 декабря UPG дарит приятные сюрпризы водителям-участникам бонусной программы UPGgood. Среди прочего, при покупке от 2 л топлива каждый клиент получит дополнительные бонусы на следующую заправку на карту UPGgood (1 бонус – это 1 копейка; акция не действует при покупке топлива через сайт https://upg.ua/ и мобильное приложение upg):

за каждый литр газа – 50 бонусов;

за каждый литр бензина или ДТ – 100 бонусов.

Кроме того, первые 930 клиентов, заправляя автомобиль каким-либо видом топлива от 2 л на новом АЗК, автоматически получат один из гарантированных подарков: вкусный бургер, напиток Pepsi, омыватель стекла или фирменный освежитель upg.

И это еще не все приятности. Покупая какой-либо из напитков, вы получите одноразовую скидку 99,00% на покупку фирменной конфеты UPG. Вместе вкуснее!

Находясь на АЗК сети, вы можете не беспокоиться вопросами безопасности – об этом уже позаботилась команда UPG. Кроме того, думая о здоровье нации, компания принимает все меры, которые минимизируют риски распространения коронавируса.

Заправляйте машины высококачественным топливом, наслаждайтесь изысканными блюдами в Vivo Cafe, вдыхайте полной грудью целебный карпатский воздух, и пусть ваша дорога всегда будет счастливой.