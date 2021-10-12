В городской совет будут пускать только вакцинированных: в Тернополе усилили карантин из-за COVID-19

Все работники коммунальных учреждений и органов местной власти Тернополя должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест.
В Тернополе от 18 октября усилили карантинные требования. Это было сделано из-за увеличения количества больных коронавирусом в городе.
Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.
В городе из-за вспышки коронавируса ввели следующие ограничения:
- Все работники коммунальных учреждений и органов исполнительной власти должны были до 15 сентября пройти курс вакцинации, а в случае его отсутствия еженедельный допуск таких работников к месту работы будет осуществляться при наличии отрицательного ПЦР-теста;
- С 18 октября структурные подразделения Тернопольского городского совета разрешено посещать только тем, кто имеет полный курс вакцинации и может это документально подтвердить или при наличии документа, подтверждающего получение одной дозы. Также в городской совет могут попасть те, кто переболел и имеет соответствующий документ, при наличии отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста, который действует 72 часа;
- Городской совет призвал предпринимателей присоединиться к мероприятиям по вакцинации, которые регламентируются документами МЗ Украины относительно списка профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам;
- В городе усилят надзор за соблюдением противоэпидемических мероприятий.
Также в Тернопольском городском совете сообщили, что предприниматели должны обращаться в органы местной власти для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю.
"Одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания", — сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.
Напомним, в Украине усиленны правила для пассажирских перевозок.
Читайте также:
- "Есть определенное количество рискованных регионов" — Кузин о возможном усилении карантина из-за COVID-19
- В Украине появятся спецкамеры, которые будут фиксировать нарушителей карантина: Кузин сообщил, в каких городах и когда их введут
- Названы области, где наибольшая и наименьшая заполняемость "ковидних" отделений: перечень