В городской совет будут пускать только вакцинированных: в Тернополе усилили карантин из-за COVID-19

В городской совет будут пускать только вакцинированных: в Тернополе усилили карантин из-за COVID-19

Все работники коммунальных учреждений и органов местной власти Тернополя должны быть вакцинированы или иметь отрицательный ПЦР-тест.

В Тернополе от 18 октября усилили карантинные требования. Это было сделано из-за увеличения количества больных коронавирусом в городе.

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Об этом сообщили в Тернопольском городском совете.

В городе из-за вспышки коронавируса ввели следующие ограничения:

Все работники коммунальных учреждений и органов исполнительной власти должны были до 15 сентября пройти курс вакцинации, а в случае его отсутствия еженедельный допуск таких работников к месту работы будет осуществляться при наличии отрицательного ПЦР-теста;

а в случае его отсутствия еженедельный допуск таких работников к месту работы будет осуществляться при С 18 октября структурные подразделения Тернопольского городского совета разрешено посещать только тем, кто имеет полный курс вакцинации и может это документально подтвердить или при наличии документа, подтверждающего получение одной дозы. Также в городской совет могут попасть те, кто переболел и имеет соответствующий документ, при наличии отрицательного ПЦР-теста или экспресс-теста, который действует 72 часа;

и может это документально подтвердить или при Также в городской совет могут попасть и имеет соответствующий документ, при наличии или который действует 72 часа; Городской совет призвал предпринимателей присоединиться к мероприятиям по вакцинации, которые регламентируются документами МЗ Украины относительно списка профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам;

В городе усилят надзор за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

Также в Тернопольском городском совете сообщили, что предприниматели должны обращаться в органы местной власти для получения разрешения на вечернюю или ночную торговлю.

"Одним из обязательных элементов для предоставления такого разрешения будет наличие сертификата о вакцинации у всех работников, осуществляющих деятельность в данном заведении общественного питания", — сообщил городской председатель Тернополя Сергей Надал.

Напомним, в Украине усиленны правила для пассажирских перевозок.

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