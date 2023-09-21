В госбюджете-2024 вернули средства в поддержку украинских аграриев – нардеп Сергей Лабазюк

В повестке дня ВР есть еще два важных проекта для аграриев и переработчиков.

Верховная Рада вернула важные расходы, которые будут иметь позитив для агросектора и производственных предприятий (техника, оборудование и т.п.). Кроме того, в ближайшее время парламент рассмотрит ряд законопроектов, направленных на поддержку украинских аграриев.

Об этом рассказал на брифинге в ВР народный депутат из группы "Партия "За Майбутнє" Сергей Лабазюк.

"К счастью, мы имеем определенные положительные индикаторы, которые будут стимулировать усиление гривни независимо от международной помощи — это расходы на развитие экономики. В отличие от прошлогоднего, нам вернули определенные важные расходы, которые будут иметь позитив для агросектора и производственных предприятий (техника, оборудование и т.д.) Это важный шаг, поскольку война у нас продолжается уже более полутора года, и мы понимаем, что нужно адаптировать государственную и бизнес системы к этому, выживать и даже пробовать развиваться даже под обстрелами. .

В частности, это возврат поддержки фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции почти на 800 млн грн. Это важный ресурс для мелких фермеров, который пойдет на выплаты: за каждый 1 га обрабатываемых угодий (около 3 тыс. грн); за голову КРС (около 5 тыс. грн). Также выделение 205 млн грн на финансовую поддержку сельхозпроизводителей – это фактически средства для маленьких хозяйств и кооперативов на компенсацию совещательных услуг, закупку семян и т.д.

Кроме того, 1 млрд грн будет выделено на частичную компенсацию стоимости сельскохозяйственной техники и оборудования отечественного производства – это позволит поддержать 2 сектора – и аграрный, и машиностроение.

Кроме того, по словам народного депутата, в повестке дня ВР есть еще два важных проекта для аграриев и переработчиков.

"Это проект №9015 – о страховании инвестиций в объекты по переработке и экспорту украинской продукции. Напомню, за 2022 год Украина экспортировала агропродукцию на $23,4 млрд, что составило 53% всего экспорта. Но, мы безвозвратно потеряли ряд объектов. переработки, в том числе металлургии, которая ранее занимала первое место в экспорте. У украинского бизнеса пока нет средств, чтобы восстановить утраченные заводы и улучшить имеющиеся. Нам нужны кредиты и иностранные средства. Но банки и инвесторы боятся финансировать без гарантий.

Поэтому №9015 направлен на страхование и перестрахование от военных и/или политических рисков кредитов, связанных с инвестициями в создание объектов и инфраструктуры, необходимых для развития перерабатывающей промышленности и экспорта. Надеемся на скорые экономические результаты от этого проекта. Еще один важный проект №9627 – он призван упростить изменение целевого назначения земельных участков под производственные объекты", – рассказал Сергей Лабазюк.

Напомним, ранее ТСН.ua рассказывал, как украинские аграрии держат важную линию обороны – по продовольственной безопасности, как в Украине, так и во всем мире.

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