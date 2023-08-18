В Госдепе объяснили, что сочтут победой Украины в войне с Россией

В Госдепе заверили, что США и союзники будут продолжать поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется.

В Государственном департаменте США заявили, что поддерживают достижение долговременного и справедливого мира в Украине, однако окончательной победой сочтут полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий.

Также читайте Готова ли РФ к переговорам и какая позиция союзников Украины: в МИД дали ответ

Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател, информирует Голос Америки.

Он напомнил, что Украине скоро будут праздновать 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза, которая уже второй год будет происходить в условиях незаконной и неспровоцированной агрессии России.

"Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины", – заявил Пател.

Он отметил, что в Госдепе поддерживают усилия по достижению "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".

Кроме того, Пател добавил, что США и союзники будут продолжать поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется для того, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".

Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки осудили атаки РФ на украинскую зерновую инфраструктуру. Вашингтон призывает Москву немедленно вернуться к Черноморской зерновой инициативе.

Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16 началось как можно скорее.

Читайте также: