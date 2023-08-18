В Госдепе объяснили, что сочтут победой Украины в войне с Россией

В Госдепе заверили, что США и союзники будут продолжать поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется.
В Государственном департаменте США заявили, что поддерживают достижение долговременного и справедливого мира в Украине, однако окончательной победой сочтут полный вывод российских войск со всех оккупированных территорий.
Об этом заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател, информирует Голос Америки.
Он напомнил, что Украине скоро будут праздновать 32 годовщину Декларации о независимости от Советского Союза, которая уже второй год будет происходить в условиях незаконной и неспровоцированной агрессии России.
"Мы приближаемся к отметке в 18 месяцев с начала российского полномасштабного вторжения. Напомню слова президента Байдена, который отметил, что победой в войне в Украине будет, чтобы Россия полностью забралась из Украины", – заявил Пател.
Он отметил, что в Госдепе поддерживают усилия по достижению "справедливого и долговременного мира в Украине, которая должна оставаться независимой, суверенной, демократической и процветающей страной".
Кроме того, Пател добавил, что США и союзники будут продолжать поддерживать украинцев столько, сколько это потребуется для того, чтобы Украина могла защитить себя от российской агрессии и "быть в сильнейшей позиции за столом переговоров, когда придет время".
Напомним, ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки осудили атаки РФ на украинскую зерновую инфраструктуру. Вашингтон призывает Москву немедленно вернуться к Черноморской зерновой инициативе.
Кроме того, мы ранее информировали, что Соединенные Штаты Америки вместе с европейскими союзниками работают над тем, чтобы обучение украинских пилотов на современных истребителях F-16 началось как можно скорее.
Читайте также: