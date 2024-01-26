В Госдепе предупредили о последствиях для Украины, если Конгресс будет затягивать вопрос с помощью

Речь идет не только о помощи в сфере безопасности, но и о экономической и гуманитарной поддержке.

Украинцы скоро начнут ощущать последствия отсутствия помощи от США, если законодатели в Конгрессе и дальше будут медлить с решением о дальнейшей поддержке.

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Об этом заявил в четверг в Вашингтоне заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

"Мы ожидаем и надеемся, что Конгресс сможет действовать как можно быстрее и оперативнее, чтобы мы могли дальше выполнять наши обязательства по поддержке украинских партнеров", — отметил он.

Пател отметил, что речь идет не только о помощи в сфере безопасности, а также о экономической и гуманитарной поддержке.

"Если мы не сможем этого сделать, будут реальные, настоящие, ощутимые последствия. И, наконец, пострадают люди в Украине и их усилия в борьбе с российской агрессией", — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Кроме того, он заявил, что под риском окажется и деятельность неправительственных, гуманитарных и других партнерских организаций, занимающихся помощью. Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что уровень поддержки партнеров не снизится и Украина "не исчезнет с радаров".

Кроме того, мы ранее информировали, что журналист Остап Ярыш заявил, что Дональд Трамп оказывает давление на Конгресс, чтобы заблокировать помощь Украине ради победы на выборах.

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