В Госгеокадастре рассказали, у кого сегодня есть доступ к сведениям о земле

Доступ к публичной кадастровой карте – сведениям о землях Украины – на время войны ограничен, сообщают в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра.

С 24 февраля доступ к единой государственной геоинформационной системе сведений о земле был прекращен полностью. С 14 мая постановлением Кабинета Министров Украины №564 (от 07.05.2022) и Законом Украины №2247-IX (от 12.05.2022) его частично восстановили, но только для некоторых категорий пользователей. В то же время Госгеокадастр занимается обеспечением ВСУ топографическими картами и другими материалами.

И.о. главы Госгеокадастра Сергей Завадский объяснил, как сейчас работает его ведомство. По его словам, данные вносятся в Государственный земельный кадастр (ГЗК) и предоставляют сведения по нему исключительно государственные кадастровые регистраторы. На некоторых территориях получить сведения из кадастра невозможно из-за безопасности.

По согласованию с Министерством аграрной политики и продовольства Украины пересмотр сведений кадастровой системы разрешен также работникам органов местного самоуправления, нотариусам, частным исполнителям и арбитражным управляющим, работникам НАБУ, НАПК, ГБР, АРМА – всего это более 9200 человек.

Также некоторые сведения могут получить сертифицированные инженеры-землеустроители и инженеры-геодезисты – Госгеокадастр предоставляет им доступ к координатам поворотных точек границ объектов ГЗК, но для этого инженеры должны получить разрешение СБУ.

Кроме того, с началом российского вторжения в Госгеокадастру появилась новая миссия – обеспечивать Вооруженные силы Украины топографическими картами масштаба 1:25 000, 1:10 000 и другими картографическими материалами.

"Вооруженные качественной картографией, у наших воинов будет стратегическое информационное преимущество над врагом" – подчеркнул Сергей Завадский.

По его словам, сегодня специальная рабочая группа работает над картографическими материалами территорий площадью 3936 кв км.