В Госпогранслужбе оценили вероятность вторжения в Украину из Беларуси

В настоящее время агрессор у России нет возможности осуществить вторжение с территории соседней Беларуси. Там мощной вражеской группировки нет.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Могу отметить, что на территории Беларуси у России нет достаточных сил для того, чтобы совершить действия по отношению к нашей стране, совершить вторжение", — подчеркнул он.

Демченко напомнил, что Россия вывела с территории Беларуси свой находившийся на учебе контингент. Речь идет о 10-12 тысячах личного состава, которые находились на полигонах, а также проходили подготовку и обучение.

"После того, как РФ вывела их на территорию своего государства, то в рамках новых ротаций она не завела. То есть фактически на территории Беларуси сейчас нет такой мощной группировки российских войск, которая могла бы представлять угрозу для Украины", — говорит Демченко.

Сейчас ситуация относительно границы с республикой не претерпевает изменений. украинские военные укрепляют и линию границы, и пограничные для того, чтобы иметь мощности отбить любую атаку, если такое будет повторно происходить.

Как сообщалось, РФ и Беларусь планируют масштабные военные учения. Страны 2025 года хотят провести совместные учения "региональной группировки войск", которые должны были состояться в 2023 году.

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