В Госпогранслужбе показали сбитие "Шахеда" на Одесчине: мощное видео

Наши бойцы не оставили шансов иранским "мопедам", которые терроризируют украинцев.
В ночь на 16 августа россияне в очередной раз атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе. Момент ущерба одному из беспилотников зафиксировали пограничники.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Одной убийственной "балалайкой" стало меньше", – говорится в сообщении.
На видео показана филигранная работа наших специалистов. После поражения БПЛА приземлился в воду.
"Падает? Есть!", – констатировали пограничники, аплодируя друг другу.
Отметим, что минувшей ночью в Одесской области не обошлось без попаданий. Так, один из беспилотников попал в порт Дуная. В результате атаки пострадали складские помещения и зернохранилища.
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