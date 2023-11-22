В Госпогранслужбе рассказали, действительно ли военный заминировал территорию у границы с Венгрией

Эта информация нацелена на то, чтобы усугубить общественную обстановку.

В соцсетях начали распространять видео, на котором человек в военной форме заявляет, что получил приказ заминировать территорию у границы с Венгрией. Однако эта информация не соответствует действительности.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

Как отмечается, в соцсетях распространяют видео, на котором военной форме с закрытым лицом, называющим себя военнослужащим ВСУ, заявляет, что получил приказ на минирование территорий у границы с Венгрией.

“На разных пабликах это видео распространяется с тезисами, что минирование осуществляется для остановки нарушителей границы или венгерских войск. Отметим, информация о минировании границы с Венгрией не соответствует действительности и не что иное, чем фейк, нацеленный негативно повлиять на общественную обстановку. Просим не распространять ложные сообщения и сознательно анализировать информацию”, — подчеркнули в Госпогранслужбе.

Напомним, что Венгрия заблокировала обсуждение нового пакета санкций Евросоюза против РФ.

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