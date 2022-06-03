В Госпогранслужбе рассказали, есть ли угроза повторного наступления из Беларуси

В Госпогранслужбе говорят, что сейчас вблизи украинско-белорусской границы нет такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину в Черниговской или Сумской областях.
Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что сегодня российские оккупанты укрепляют свои позиции у границы с Сумской и Черниговской областями. Кроме того, они совершают перемещение войск.
Об этом Демченко сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости".
"Такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем", — сообщил Демченко.
По его словам, пока невозможно точно установить количество российских бойцов и техники, находящихся у границы. В то же время, Демченко отметил, что враг продолжает ежедневно обстреливать пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Спикер Госпогранслужбы убежден, что оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных.
"Они заставляют военное командование Украины держать силы у границы, а не перебрасывать их на более угрожающие направления", — пояснил Демченко.
Кроме того, он заверил, что наши пограничники укрепляют позиции и сделают все, чтобы в случае повторного наступления не впустить врага.
Напомним, вчера в 20:00 в Беларуси местные заметили колонну военной техники, которая направлялась из Молодечно в Минск.
Читайте также:
- Пока РФ блокирует порты: Лукашенко заявил, что позволит возить зерно из Украины через Белоруссию, но есть условие
- США ввели санкции против одной белорусской и 70 российских компаний
- Беларусь проводит ротацию спецназа на границе с Украиной – Генштаб