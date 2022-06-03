В Госпогранслужбе рассказали, есть ли угроза повторного наступления из Беларуси

В Госпогранслужбе говорят, что сейчас вблизи украинско-белорусской границы нет такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину в Черниговской или Сумской областях.

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко отметил, что сегодня российские оккупанты укрепляют свои позиции у границы с Сумской и Черниговской областями. Кроме того, они совершают перемещение войск.

Об этом Демченко сказал в эфире национального телемарафона "Единые новости".

"Такой группировки, которая повторно могла бы совершить вторжение в Украину на направлении Черниговщины или Сумщины, мы не фиксируем", — сообщил Демченко.

По его словам, пока невозможно точно установить количество российских бойцов и техники, находящихся у границы. В то же время, Демченко отметил, что враг продолжает ежедневно обстреливать пограничные населенные пункты Сумской и Черниговской областей. Спикер Госпогранслужбы убежден, что оккупанты делают это для того, чтобы сдержать там украинских военных.

"Они заставляют военное командование Украины держать силы у границы, а не перебрасывать их на более угрожающие направления", — пояснил Демченко.

Кроме того, он заверил, что наши пограничники укрепляют позиции и сделают все, чтобы в случае повторного наступления не впустить врага.

Напомним, вчера в 20:00 в Беларуси местные заметили колонну военной техники, которая направлялась из Молодечно в Минск.

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