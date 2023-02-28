В Госпотребслужбе объяснили, как действовать, если продавец в магазине указал сразу два разных ценника

Покупатель имеет право купить товар по более низкой цене в случае, если продавец указал сразу два разных ценника.

Об этом разъясняют в Госпотребслужбе.

В ст. 15 закона "О защите прав потребителей" говорится, что каждый украинец имеет право получить информацию о товаре, среди которых и цена. В законе также указаны требования к ценнику:

нужно указывать стоимость каждой единицы товара;

цена должна включать все налоги и дополнительные сборы.

"К сожалению, очень часто случается ситуация, когда потребитель видит одну цену на ценнике определенного товара и собственно рассчитывает оплатить именно такую цену, однако при расчете на кассе оказывается, что цена на выбранный товар другой, как правило, больше", — отмечают в ведомстве.

Согласно ст. 8 статьи 18 Закона "О защите прав потребителей", если есть неточности, то спор разрешается в пользу покупателя. Таким образом, расчет должен производиться по той стоимости, которая выгоднее покупателю товара или продукта.

Отмечается, в случае, если вам отказываются продать товар по цене, указанной в ценнике, вы имеете право обратиться с жалобой в Госпотребслужбу. Предварительно следует сохранить чек и сделать фото ценника.

Напомним, женатый врач из больницы Северного Лондона занимался сексом с пациенткой, "чтобы облегчить ее боль в груди".