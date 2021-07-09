В Госпродпотребслужбе ситуацию вокруг "Новой почты" "разобрали на молекулы": штрафа в 325 млн грн не будет

В Госпродпотребслужбе ситуацию вокруг "Новой почты" "разобрали на молекулы": штрафа в 325 млн грн не будет

По словам Магалецкой, такой штраф неадекватен нарушению.

Госпродпотребслужбе не будет требовать от "Новой почты" уплаты наложенного ранее инспекторами в Харьковской области штрафа в 325 млн гривен за поврежденные посылки.

Об этом заявила глава Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

"Никогда не делаю преждевременных заявлений, пока детально не разберусь в ситуации. Знаю об общественном резонансе вокруг многомиллионного штрафа, который сотрудники Госпродпотребслужбы в Харьковской области наложили на "Новую почту". Вчера целый день занималась этим вопросом: проводила внутреннее расследование, ознакомилась с видеофиксацией, консультировалась с юристами. Разобрала ситуацию, как говорится, на молекулы ", — написала она.

Магалецкая заверила, что такого штрафа не будет, потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение.

Сегодня, 9 июля, глава Госпродпотребслужбы планирует провести личную встречу с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества.

Также Магалецкая подчеркнула, что в Украине необходимо срочно менять законодательство, иначе такие случаи могут повториться из-за исполнителей на местах.

"С "виновниками" скандала в Харьковской области разбираемся. Меня лично интересуют мотивы такого решения", — резюмировала она.

Напомним:

Из-за жалоб клиентов инспекторы Госпродпотребслужбы провели проверки отделений "Новой почты" в Харьковской области. За поврежденные посылки компанию оштрафовали на более чем 300 млн грн.

В свою очередь "Новая почта" расценивает действие контролирующего органа как манипуляцию государства своими полномочиями и оспаривает штраф в Харьковском окружном административном суде.

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