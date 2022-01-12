В Госрыбагенстве рассказали, сколько и каких рыб запустили в украинские водоемы в 2021 году

В Госрыбагенстве рассказали, сколько и каких рыб запустили в украинские водоемы в 2021 году

Больше всего в водоемы запустили растительноядных видов и карпов.

В украинские водоемы в 2021 году выпустили более 16 миллионов экземпляров молодой рыбы. Такие результаты были озвучены в отчете Госрыбагенства.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 12 января.

Отмечается, что больше всего в водоемы запустили растительноядных видов и карпов – 11 миллионов. Хищников – более 3,5 млн экземпляров. А вот стерляди, осетровых и севрюги запустили в водоемы более полутора миллионов. Также зарыбнили лососем и форелью горные реки Закарпатья и Прикарпатья. На это ушло более 200 тысяч экземпляров рыб.

Читайте также: