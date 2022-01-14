В Госспецсвязи оценили масштаб хакерской атаки на украинские правительственные сайты

В результате хакерской атаки пострадало около 70 сайтов.

Хакерская атака, которая была осуществлена на сайты государственных органов, является самой мощной за последние четыре года. В результате действий злоумышленников пострадало около 70 сайтов.

Об этом заявил заместитель главы Госспецсвязи Виктор Жора во время брифинга.

Также читайте TikTok в обход правил собирал личные данные пользователей — WSJ

"К сожалению, можем констатировать, что за последние четыре года — это самая мощная атака. По крайней мере, учитывая ее охват... Под атаку попали около семи десятков центральных и региональных сайтов, то есть сайты центральных органов исполнительной власти и региональные сайты", — отметил Жора. .

По его словам, сейчас продолжается расследование того, кто конкретно может стоять за хакерской атакой. По его мнению, в течение сегодняшнего дня удастся собрать доказательную базу и начать анализ. Кроме того, к выяснению подробностей присоединились международные партнеры.

"Хочу заметить, что наши международные партнеры предложили нам помощь в расследовании этого инцидента. Мы с ними активно взаимодействуем", – добавил Жора.

По его словам, пострадавшие сайты возобновляют работу.

"Сейчас мы возобновляем работу этих ресурсов. Мобильное приложение "Дія" работает. Мы понимаем, что данные находятся в госреестрах, которые не поражены (атаки). Портал "Дія" сейчас выключен. С сайтом "Дія" продолжаются работы. Все пользователи мобильного приложения могут получать услуги в обычном режиме", — добавил он.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

Работа большей части атакованных государственных ресурсов уже возобновлена. Контент сайтов остался без изменений, и утечки персональных данных, как уверяют, не произошло.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.