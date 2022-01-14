В Госспецсвязи ответили, была ли утечка персональных данных после хакерской атаки на правительственные сайты

В Госспецсвязи ответили, была ли утечка персональных данных после хакерской атаки на правительственные сайты

В службе говорят, что контент сайтов при атаке изменен не был, и утечки персональных данных не произошло.

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщает, что в результате хакерской атаки на правительственные сайты, утечки персональных данных не произошло.

Об этом говорится на сайте Госспецсвязи.

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Как сообщается, в ночь с 13 на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов, в том числе МИД, МОН и другие.

"Контента сайтов при этом изменен не был, и утечки персональных данных не произошло", — говорят в Госспецсвязи.

Сообщается, что большинство пострадавших госресурсов уже восстановлено, другие будут доступны в ближайшее время. В целях недопущения распространения атаки на другие ресурсы и локализации технической проблемы временно приостановлена работа ряда других правительственных сайтов.

Госспецсвязи совместно со Службой безопасности Украины и Киберполицией собирает цифровые доказательства и занимается расследованием инцидента.

Напомним, на стартовых страницах МИД и Минобразования хакеры обнародовали объявления с угрозами гражданам. На странице на черном фоне были перечеркнуты знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи. На портале МОН разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках. В частности, что личные данные якобы попали в Сеть.

Хакерская атака: некоторые правительственные сайты еще восстанавливают

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