В Госспецсвязи сообщили о рекорде мобильного трафика в 2022 году

Глава Госспецсвязи сообщил о рекорде мобильного трафика в 2022 году.

Он также призвал меньше пользоваться мобильными телефонами при обстреле.

Юрий Щиголь отметил это в эфире "1+1" в рамках телемарафона в день 30-летия этой службы.

"Пытайтесь не загружать чрезвычайно большие файлы через мобильные сети. Пользуйтесь более взвешенно", — призвал Щиголь.

Что касается рекорда мобильного трафика в 2022-м, то, по словам главы Госспецсвязи, самые высокие показатели зафиксировали в первый и второй дни войны.

"Это 24-25 февраля этого года. Это были самые большие всплески трафика вообще в стране. В этот день была атакована связь спутнику Viasat", — сказал Щиголь.

Однако в Украине не было ни одного дня, когда исчезала бы связь по всей стране, которая удивляет весь мир.

"Каждая международная встреча – это удивление: как удалось удержать связь В начале войны практически все партнеры говорили": Первое, что у вас исчезнет – это связь. Но он есть, он работает", — добавил глава.

Накануне министр энергетики Герман Галущенко рассказал, что будет с энергосистемой в ближайшие дни. Он подчеркнул, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.

По его словам, россияне нанесли самый масштабный удар по энергосистеме Украины за все время войны.

Министр пояснил, что экономия электроэнергии украинскими потребителями поможет избежать большого объема веерных отключений и стабилизировать всю энергосистему.

Из-за перерасходов электроэнергии в ряде областей Украины вводят веерные отключения — в Киеве и Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Харьковской и Сумской областях.

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