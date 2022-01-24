В Госспецсвязи сообщили, потеряли ли украинские правительственные сайты важные данные во время кибератаки

В Госспецсвязи сообщили, потеряли ли украинские правительственные сайты важные данные во время кибератаки

В Госспецсвязи сообщили, что по результатам расследования установили, что к кибератаке причастны хакерские группировки РФ.

В Госспецсвязи оценили последствия масштабной хакерской атаки на украинские правительственные сайты, случившейся в ночь с 13 на 14 января.

Об этом рассказал во время брифинга 24 января глава Госспецсвязи Юрий Щиголь по итогам заседания СНБО.

"На сегодняшний день установлено, что от атаки пострадало 22 сайта органов государственной власти, для 6-ти из которых был нанесен значительный ущерб информационным системам. 70 сайтов было отключено по указанию сотрудников наших и Службы безопасности Украины. В течение трех дней инфраструктура была восстановлена. Чувствительная (важная — ред.) информация потеряна не была", — подчеркнул Щиголь.

Он подчеркнул, что особенностью кибератаки является то, что все сайты пострадавших органов государственной власти построены на системе управления контентом в OktoberSi. Практически все веб-сайты были разработаны одной частной компанией.

"Применяемая злоумышленниками хакерская атака позволила изменить главные страницы веб-сайтов, а доступ заблокировать. Имеющиеся данные свидетельствуют, что кибератака была предварительно тщательно подготовлена. Она осуществлялась скоординированной группой хакеров и проведена на высоком информационном уровне", — сказал глава Госспецсвязи.

По его словам, вышесказанное указывает, что к кибератаке причастны хакерские группировки РФ. Кроме этого, Юрий Щиголь отрицает информацию о распространении утечки личных данных. Поэтому с целью улучшения состояния кибербезопасности государства и предотвращения дальнейших инцидентов было принято решение о безотлагательном внесении законодательных изменений для узаконивания процедуры BugBounty.

Напомним, что в ночь на 14 января была совершена хакерская атака на ряд правительственных сайтов Украины, в частности МИД, МОН и другие. Злоумышленники на главных страницах этих сайтов разместили сообщения провокационного характера.

На стартовых страницах МИД и Минобразования появились объявления с угрозами гражданам. На странице на черном фоне были перечеркнуты знаки с гербом, флагом и картой Украины, а также профилем свиньи. На портале МОН разместили угрожающие сообщения на украинском, русском и польском языках.

Впоследствии в Минцифры отметили, что после кибератаки утечки персональных данных украинцев не было.

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