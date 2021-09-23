В Госстате назвали размер средней зарплаты в Украине: в каких регионах и сферах самые большие заработки

В Госстате назвали размер средней зарплаты в Украине: в каких регионах и сферах самые большие заработки

Больше всего получают в Киеве.

Средняя зарплата в Украине составляет более 14 тысяч гривен. Такие данные обнародовала Государственная служба статистики.

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 23 сентября.

Больше всего получают жители столицы — в Киеве средняя оплата труда составляет почти 21 тысячу гривен. Больше 15 тысяч гривен получают в Донецкой области. В Киевской области работники за месяц в среднем получают 14,5 тысячи.

В общем по данным онлайн-сервиса по поиску работы, зарплаты в столице, Одессе и Харькове, составляют от 6 до 85 тысяч гривен. Самую низкую зарплату получают уборщицы, санитарки, парковщики и вахтеры. А больше всего зарабатывают работники в ІТ-сфере и топ-менеджеры.

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