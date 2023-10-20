В Гостаможслужбе рассказали, сколько гуманитарки для воинских частей "пропало"

В 2023 году треть переданной помощи украинским военным не дошла до воинских частей.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Отмечается, что за 9 месяцев 2023 года проверили более 9 тысяч фактов перемещения товаров гуманитарной помощи в адрес 200 воинских частей. Кроме того, установлено более 3 тысяч случаев не подтверждения ее поступления в воинские части, — говорится в сообщении.

"С целью пресечения выявленных нарушений таможенного законодательства и привлечения виновных к административной или уголовной ответственности таможенники направили 387 сообщений о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. ст. 190, 358, 201-2 Уголовного кодекса Украины", — говорится в сообщении.

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В общей сложности составлено 320 протоколов о нарушении таможенных правил, где предметами правонарушений являются товары гуманитарной помощи.

Напомним, в Нацполиции разоблачили псевдоволонтеры, торговавшего гуманитарной помощью.

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