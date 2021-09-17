В Гоструда рассказали, сколько украинцев и в каких сферах трудоустроены без оформления

На работодателей-нарушителей налагают штрафы.
Инспекторы Гоструда выявили более 10 тысяч нелегальных работников на украинских предприятиях. Такие результаты проверок накануне обнародовали в ведомстве.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 17 сентября.
Так, по их данным, больше всего нарушений требований трудоустройства было обнаружено в Харьковской, Одесской и Киевской областях. Касательно сфер деятельности, то больше всего нелегальных работников инспекторы нашли в сельском хозяйстве, пищевой и торговой отраслях.
Стоит отметить, что штраф за нарушение трудового законодательства составляет 60 тысяч гривен за каждого работника. Повторное нарушение обойдется работодателям в 180 тысяч гривен.
Напомним, с 1 июля 2021 года Минэкономики усилило борьбу с теневой занятостью. Речь идет о инспекционных проверках, которые проводят специалисты Гоструда и Государственной налоговой службы с целью выявления работодателей, использующих незадекларированный труд, и стимулирование их к переходу к формальным трудовым отношениям.