В ГПСУ не исключают расширение зоны боевых действий на границе с РФ: что известно

Украинские пограничники не исключают расширения зоны боевых действий на границе. В частности, на Харьковщине, где продолжаются боевые действия в районе Липцев и Волчанская.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко во время телемарафона.

"Мы видим те действия, которые враг продолжает совершать напротив границы с Украиной. Никогда нельзя исключать, что он захочет или сможет перебросить или расширить зону боевых действий по другим направлениям. В частности, в пределах Харьковской области или даже Сумской. Исключать возможность расширения зоны боевых" действий на границе со страной-агрессоркой нельзя. Но сейчас боевые действия только на двух направлениях — это населенные пункты Липцы и Волчанск", — подчеркнул он.

Демченко отметил, что российские оккупанты фактически ежедневно обстреливают Сумскую и Черниговскую области. Впрочем, за последнее время россияне уменьшили количество обстрелов — несколько месяцев назад.

"Эти действия не прекращаются ежедневно. Ежедневно враг бьет и большинство обстрелов приходится по населенным пунктам — из-за чего страдают люди, живущие в пограничных", — отметил представитель ГНСУ.

Между тем в отношении Беларуси, отметил Демченко, военные не видят имеющихся сил в России на территории соседней республики. Впрочем, это "направление остается угрожающим".

"В частности, принимая во внимание — откуда заходили российские войска в начале полномасштабного вторжения. Мы этому направлению также уделяем важное внимание и продолжаем его укреплять и по линии границы и в пограничных напрямую", — констатировал Андрей Демченко.

Как сообщалось, в украинском ГУР оценили российскую группировку в Украине. оккупанты сосредоточили на временно оккупированных территориях и вблизи границы около 550 тысяч военных.

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