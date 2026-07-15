В ГПСУ объяснили, как получить штамп о пересечении границы

Пересечение границы / © ТСН

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В Государственной пограничной службе Украины разъяснили, как граждане могут получить штамп в паспорте о пересечении государственной границы на фоне сообщений об ужесточении в некоторых европейских странах требований к подтверждению легального пребывания украинцев.

Соответствующее разъяснение в эфире «День.LIVE» дала пресс-секретарь Западного регионального управления ГПСУ Светлана Бурда.

По ее словам, украинские пограничники не ставят отметки о въезде или выезде автоматически. В то же время получить такой штамп можно непосредственно при прохождении пограничного контроля, если гражданин сам обратится с соответствующей просьбой.

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«В соответствии с действующим законодательством Украины при пересечении государственной границы пограничники не проставляют в паспортах граждан Украины отметки о въезде или выезде в автоматическом порядке. Исключение составляют случаи, когда гражданин лично обращается к инспектору пограничной службы с соответствующей просьбой непосредственно на границе», — пояснила Бурда.

Она подчеркнула, что такая процедура проста и одинакова для всех граждан.

«В таком случае штамп без проблем проставляется непосредственно во время прохождения пограничного контроля. Проблем в этом абсолютно нет. Эта процедура одинакова для всех граждан Украины, независимо от пола, возраста или категории данного лица», — отметила пресс-секретарь.

В ГПСУ также сообщили, что в настоящее время на западном участке государственной границы не отмечается увеличения количества обращений по поводу проставления отметок в паспортах.

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«На сегодняшний день в пунктах пропуска на западном участке границы не наблюдается увеличения количества обращений по поводу проставления отметок в паспортных документах. Обстановка остается спокойной, а работа в пунктах пропуска ведется в штатном режиме», — сказала Бурда.

В то же время она подчеркнула, что Государственная пограничная служба не комментирует применение законодательства других государств.

По словам пресс-секретаря, из открытых источников известно, что в отдельных случаях у новых заявителей в некоторых странах могут попросить предоставить документы, подтверждающие прохождение военной службы в Украине.

Среди таких документов может быть паспорт с отметкой о пересечении государственной границы, оформленной украинской стороной, или другие бумажные или электронные документы, подтверждающие прохождение военной службы или законные основания для освобождения от нее.

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Напомним, страны Европейского Союза договорились продлить действие механизма временной защиты для граждан Украины до 4 марта 2028 года. При этом в дальнейшем этот статус будет предоставляться только тем украинцам, которые выполнили свою воинскую обязанность перед государством.

Ранее эксперты предполагали, что мужчины, которые нелегально пересекли границу — в частности, через реку Тиса — с большой вероятностью будут депортированы обратно в Украину. Ключевым критерием, по-видимому, станет наличие или отсутствие отметки о пересечении государственной границы в паспорте.

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