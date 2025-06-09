В ГПСУ объяснили, кто принимает окончательное решение о выезде забронированных мужчин за границу

Бронь есть, но не факт, что выпустят / © ТСН.ua

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Даже в случае наличия брони, окончательное решение о выезде мужчины за границу принимает именно пограничник. Оно принимается непосредственно во время проверки документов на пункте пропуска.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире КИЕВ24.

«Решение будет принято пограничником, который проверяет документы именно в момент прохождения. Именно тогда и определяется, может ли лицо получить разрешение на выезд, или ему будет отказано», — отметил Демченко.

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Отдельные юристы также подтверждают, что на практике процедура выезда для забронированных лиц часто не работает должным образом. По словам специалистов, даже при условии правильно подготовленных документов, поданных в Государственную пограничную службу в установленном порядке, окончательное решение часто является отрицательным.

«Да, я согласен. К нам, как к юристам, обращалось немало клиентов для подготовки соответствующего пакета документов. Мы подавали их корректным способом в ГНСУ, однако во многих случаях лицам все равно отказывали в выезде. То есть, со стороны юридических лиц эти истории преимущественно не являются успешными», — сказал эксперт.

Напомним, после введения военного положения указами от 24 февраля 2022 года, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать Украину. В то же время это не абсолютный запрет: закон позволяет выезд для отдельных категорий при определенных условиях. Правила выезда регулирует постановление Кабмина №57 от 1995 года с обновлениями, которые учитывают исключения — в частности для водителей гуманитарных грузов, студентов, забронированных работников и тому подобное.