Что произошло со спутницей итальянца-путиниста на границе: в ГПСУ рассказали подробности

История с итальянцем, который в автобусе восхвалял диктатора Путина и получил запрет на въезд в Украину, имеет продолжение. Стала известна судьба гражданки Украины, сопровождавшей иностранца.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Киев 24».

В ГПСУ уточнили статус пара. Как выяснилось, несмотря на совместное путешествие и подарки в виде вышиванки, официально они не являются супругами.

По словам спикера ГПСУ, после того, как итальянцу по имени Рокко было отказано в пропуске на территорию Украины из-за его антиукраинской позиции, его спутница решила не продолжать путешествие на Родину самостоятельно.

«Вместо этого женщина выразила желание не заезжать на территорию Украины, а вернуться вместе с этим мужчиной в обратном направлении», — отметил Демченко.

Демченко также отреагировал на волну дезинформации, которая распространяется по социальным сетям. Пользователи начали предполагать, что украинские пограничники могли запретить въезд и самой женщине из-за скандального поведения ее партнера. Спикер назвал такие утверждения абсурдными.

«Я достаточно часто вижу в социальных сетях: не запретили ли мы украинцам въезд в Украину? Это немного абсурдно, потому что Конституция запрещает отказывать при любых обстоятельствах украинцам вернуться домой», — отметил Демченко.

Он подчеркнул, что гражданин Украины в любых условиях имеет безоговорочное право попасть на территорию своего государства. Поэтому возвращение женщины за границу было исключительно ее личным и добровольным решением.

Напомним, ранее ехавший автобусом в Украину итальянец Рокко спровоцировал скандал, восхваляя Путина и называя свою поездку «путешествием в Россию через Украину». На границе его остановили сотрудники ГНСУ и оформили запрет на въезд.