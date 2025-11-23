В ГПСУ рассказали, какая сейчас ситуация относительно попыток незаконного пересечения границы Украины

Граница Украины / © Государственная пограничная служба Украины

Государственная пограничная служба Украины фиксирует уменьшение количества попыток незаконного пересечения границы, однако полностью поток не остановился.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире «Мы-Украина«.

«Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то количество противоправных групп разоблачено больше, чем в прошлом году. Не существенно, но есть увеличение. В то же время за последний период количество попыток незаконного пересечения границы идет на спад. Пик тех нарушителей, которых мы задерживали, в этом году приходился на август. В дальнейшем, начиная с сентября, тенденция к уменьшению», — сказал Демченко.

В то же время он отметил, что в отдельные дни количество желающих незаконно пересечь границу могло кратковременно расти, однако пограничники продолжают задерживать нарушителей ежедневно.

«Мы ежедневно задерживаем их и на линии границы, и в приграничье, когда они пытаются добраться до государственной границы», — добавил спикер ГПСУ.

Напомним, ранее мы писали о том, что ГПСУ не ведет отдельной детальной статистики выезда граждан по возрастным категориям, однако фиксирует общую динамику движения лиц через государственную границу.