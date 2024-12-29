В ГПСУ рассказали о наиболее популярных направлениях для нелегального пересечения границы

Организаторы нелегального пересечения границы учитывают, будут ли возвращены нелегалы обратно в Украину.

Попытки нелегального пересечения границы с начала вторжения чаще фиксируются на участках с Румынией и Молдовой.

Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире Единого телемарафона.

Он рассказал, что организаторы незаконного пересечения границы учитывают дальнейшее отношение к пересекающим границу, в частности, не будут ли их возвращать в Украину. Больше всего попыток за время военного положения зафиксировано на границах с Румынией и Молдовой, меньше — с Венгрией и Словакией, и меньше — с Польшей.

Наибольшее количество попыток нелегального пересечения границы фиксируют за пределами пунктов пропуска. Однако такие случаи имеют место и на официальных пунктах, где граждане пытаются использовать поддельные документы или сфальсифицировать основания для выезда.

Напомним, в Госпогранслужбе сообщили, куда едут люди

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