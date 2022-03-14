В ГПСУ рассказали о ситуации на границах с соседними странами

В ГПСУ рассказали о ситуации на границах с соседними странами

Очередей на границах почти нет.

За последние две недели уменьшилось количество украинцев, которые едут за границу из-за войны в стране.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали об очередях на КПП по состоянию на утро 14 марта.

Отмечается, что КПП с соседними странами не перегружены. Небольшое количество легковых автомобилей скопилось только на границе с Польшей.

Очереди перед пунктами пропуска, на выезд из Украины:

Республика Польша:

"Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская", "Грушев", "Краковец", "Смильница" — 0 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

"Шегини" – 30 л/а, 0 автобусов, 0 пешеходов.

Словацкая Республика – очереди отсутствуют.

Венгрия – очереди отсутствуют.

Румыния – очереди отсутствуют.

Республика Молдова – очереди отсутствуют.

Напомним, в ООН сообщали, что за период войны с Россией из Украины уехали уже 2,5 млн человек. Кроме того, около двух миллионов человек перемещены внутри Украины.

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