В ГПСУ рассказали о ситуации на границе с Польшей – пропускают ли грузовики

На границе Польши и Украины в пунктах пропуска по состоянию на 5 апреля отсутствует блокировка движения грузовиков в обоих направлениях. Пересечение границы грузовиками происходит интенсивно.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"К счастью, блокировка движения для грузовых транспортных средств не осуществляется ни на одном из направлений. И мы фактически видим, что за последние дни даже очереди грузовиков, которые были на территории Польши – они уменьшаются. Все направления едут, в них оформляются грузовые транспортные средства соответственно к пропускной способности как в сторону Украины, так и на выезд", – рассказал он.

Демченко добавил, что на выезд из Украины действует "єЧерга" и в ней на отдельных направлениях есть уменьшение очередей.

Напомним, в Украине увеличили численность пограничников на 15 тыс. человек – в ГПСУ объяснили зачем.

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