В ГПСУ рассказали о ситуации на белорусской границе: есть ли угроза

Белорусская граница / © УНІАН

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На белорусском направлении вблизи украинской границы не зафиксировано скоплений войск, но внимание к угрозе с этой стороны остается высоким из-за запланированных совместных учений Беларуси и России.

Об этом Андрей Демченко сообщил в эфире телеканала Эспрессо.

Он подчеркнул, что, хотя сейчас на территории Беларуси вблизи границы с Украиной нет, для противодействия возможным угрозам усилены фортификационные работы по линии границы.

«Еще раз отмечу, что это направление для нас остается угрожающим и ему уделяется значительное внимание, в частности по обустройству и по линии границы и в приграничье — фортификационное направление, чтобы украинские воины имели все возможности противодействовать любой угрозе, если такая повторно состоится с территории Беларуси», — заявил представитель ГПСУ.

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По словам Демченко, по состоянию на сейчас нестандартных ситуаций непосредственно на границе не зафиксировано. Он также подтвердил, что на белорусском направлении не наблюдается формирования или скопления войск.

Спикер подчеркнул, что в ближайшее время ожидаются совместные военные учения Беларуси и России. «В сентябре планировалась активная фаза, и в это время для нас угроза, конечно, будет расти», — добавил он.

Напомним, ранее мы писали о том, что министерство обороны Беларуси анонсировало совместные с Россией военные учения «Запад-2025» на сентябрь 2025 года. Планируется участие более 13 тысяч военных. Маневры перенесены вглубь страны, чтобы снизить напряженность. Учения вызывают беспокойство у соседей, в частности в Украине, из-за возможной военной угрозы.