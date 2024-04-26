В ГПСУ сообщили, где фиксируют больше всего российских ДРГ

Вражеские группы могут обнаруживать один-два раза в неделю.

Наибольшее количество попыток прорыва российских диверсионно-разведывательных групп фиксируют в Сумской области. На днях пограничники снова зафиксировали такую попытку.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала "Еспресо".

"Враг не прекращает попыток проводить диверсионную работу, наиболее активным направлением является Сумщина. Наибольшее количество попыток вражеских ВРГ фиксируется именно там", — говорит представитель ГПСУ.

По его словам, крайнюю группу пограничники во время патрулирования также обнаружили в Сумской области. Вражеская ДРГ пыталась заложить взрывные устройства по движению группы.

"Наши ребята открыли огонь по ДРГ, завязалось стрелковое сражение. Присоединились артиллерийские подразделения, чтобы нанести поражение этой группе. Также на место выдвигались и противодиверсионные резервы, чтобы зачистить местность", — рассказал он и добавил, что россияне отошли за границу. .

Демченко говорит, что такие группы могут выявляться один-два раза в неделю.

Как сообщалось ранее, российские ДРГ атакуют на севере Украины – в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. В ГНСУ отмечают, что неоднократно сталкиваясь с диверсионными группами, украинские военные отмечали, что действия врага были достаточно профессиональными.

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