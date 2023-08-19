В ГПСУ сообщили, сколько человек пересекло границу с начала августа

Большинство людей возвращаются в Украину с учетом начала нового учебного года.

С начала текущего месяца западную границу Украины в обоих направлениях пересекли более 2,1 млн человек.

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Об этом в эфире телемарафона заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он заявил, что сейчас динамика пассажиропотока остается на достаточно высоком уровне.

"В общей сложности с начала этого месяца границу уже пересекло более 2 миллионов 100 тысяч человек в обоих направлениях, но мы отмечаем динамику и преимущество въезда в Украину, чем выезда за пределы нашей страны. Это также прослеживалось в июле, и могу отметить, что высокий пассажиропоток останется как минимум до конца этого месяца», – рассказал Демченко.

Он заявил, что большинство людей возвращается в Украину, учитывая начало нового учебного года.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина и Польша запустят еще один поезд, который соединит две страны и значительно облегчит прохождение границы.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Украине все пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией во время полномасштабной войны закрыты.

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