В ГПСУ сообщили, сколько уклонистов погибли в Тисе с начала войны

В реке Тиса в Закарпатской области с начала военного положения обнаружили тела 28 мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь линию границы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

"Уже зафиксировано в реке Тиса 28 случаев, когда обнаруживали тела погибших. Скорее всего — это те, кто пытались в направлении для этого выбрали для себя линию границы по реке Тиса. Если сюда добавить труднодоступные горные местности или другие участки границы — это уже более 35 случаев", — рассказал он.

Демченко отмечает, что Тиса коварная река. Она имеет стремительное течение, там есть и корни деревьев и места, куда может затягивать течение.

"Недостаточность сил у нарушителей при преодолении реки коварные места приводят к тому, что человек теряет жизнь из-за необдуманных и бессмысленных действий по попытке незаконного пересечения границы", — говорит представитель ГНСУ.

Напомним, в ГНСУ подсчитали, сколько ухилянцев каждый день пытаются незаконно пересечь границу. Отмечается, что ежесуточно разоблачают до десяти человек. Больше всего — на границе с Молдовой и Румынией.

Кроме того, Politico пишет, что с начала полномасштабной войны из Украины могли уехать около 650 тыс. мужчин призывного возраста. Большинство из них незаконно пересекли границу.

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