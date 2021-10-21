В Греции задержали ветерана АТО, которого Литва обвиняет в "тяжелых военных преступлениях"

В Греции задержали ветерана АТО, которого Литва обвиняет в "тяжелых военных преступлениях"

Александра Радкевича задержали по запросу Литвы в рамках "дела 13 января". Тогда, зимой 1991 года, в результате агрессии Кремля погибли 14 литовцев.

В Греции задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александр Радкевич. Запрос на его задержание предоставила Литва.

Об этом в Facebook написала правозащитница, координатор в контекстно-медийной инициативе за права человека Ольга Решетилова.

В Литве Александр был заочно приговорен по "делу 13 января". Речь идет о событиях зимы 1991 года, когда Вильнюс боролся за независимость от Москвы.

Александр Радкевич в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР. 11 января 1991 года он был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе. Именно за этот дом шла борьба между литовскими борцами за независимость и советскими войсками.

По словам Решетиловой, вчера министр иностранных дел Литвы Габриэль Ландсбергис подтвердил, что Вильнюс выдал европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать его для отбывания наказания.

Александра украинская прокуратура допросила в качестве свидетеля в рамках этого дела еще в 2014 году. Впоследствии из свидетеля Литва назвала его обвиняемым.

Литовская сторона обвиняет Радкевича в тяжелых военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии.

"По горькой иронии судьбы судебный процесс в Вильнюсе проходил параллельно с тем, как разворачивалась вооруженная агрессия России против Украины, а Александр, вместо того, чтобы предстать перед судом чужой страны, с оружием в руках пошел защищать собственную", — отметила правозащитница.

В МИД пока не прокомментировали задержание украинского гражданина.

Дело о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года

Литва — одна из первых союзных республик, провозгласившая независимость. В ночь на 11 марта 1990 года Верховный Совет Литовской ССР во главе с Витаутасом Ландсбергисом провозгласил восстановление независимости Литовской Республики. СССР ответил на такие действия экономической блокадой. В январе 1991 года в Литве прошли массовые акции протеста против повышения цен на продовольствие.

В Литву Кремль направил военнослужащих спецподразделения "Альфа" и части ВДВ из Пскова. Через 30 лет последние стали известны в Украине как "псковские десантники", которых режим Путина хотел показать местными "ополченцами" с Донбасса.

В начале суток 13 января войска СССР осуществили штурм телевизионного центра, телебашни и ряда объектов в Вильнюсе.

Вследствие штурма погибло 14 простых литовцев и один боец "Альфы", ранены около 800 человек. По другим данным, которые приводит власть Литвы, общее количество раненых достигает 1000 человек, среди них 31 — тяжело ранены.

В ноябре 2014-го прокуратурой Литвы было завершено досудебное следствие в отношении событий в Вильнюсе. 27 марта 2019 года судебная коллегия Вильнюсского окружного суда приговорила к лишению свободы 67 человек, признав их виновными в "преступлениях против человечности". В частности заочно к 10 годам лишения осудили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.

Как отметила правозащитница Ольга Решетилова, кроме Александра Ратдкевича в рамках этого дела Литва считает виновными еще по меньшей мере 10 граждан Украины, которые в то время находились в рядах советской армии.

Напомним, что в Украине заочно будут судить пророссийского журналиста, который призвал к изменению границ.

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