В гробнице были останки трех человек: в Тернопольской области нашли погребение IV-III тысячелетия до нашей эры

В гробнице были останки трех человек: в Тернопольской области нашли погребение IV-III тысячелетия до нашей эры

Во время сельскохозяйственных работ на поле случайно обнаружили древнее человеческое захоронение.

В с. Озеряне Тернопольской области во время сельскохозяйственных работ обнаружили захоронение IV-III тысячелетия до нашей эры.

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Об этом сообщает в Facebook Борщевский областной коммунальный краеведческий музей.

Во время сельскохозяйственных работ на поле случайно обнаружили древнее человеческое захоронение. Могила была на глубине один метр.

Археологи считают, что это – ящичное захоронение культуры шаровидных амфор (IV-III тысячелетие до нашей эры).

"Обнаружен костный материал по меньшей мере трех человек, массивные кости животных, 10 керамических амфор, кремневый топор, скребок, бусины из кости и янтаря. Больше информации будет получено по результатам лабораторных исследований", — говорится в сообщении музея.

Директор областного центра охраны и научных исследований памятников культурного наследия, археолог Марина Ягодинская в комментарии "Укринформу" рассказала, что похоронены в гробнице — это молодые люди.

"Раскопали каменную гробницу с останками древних людей. Это, по предварительным оценкам, – молодые люди, один человек вообще – подросток. Кроме этого, нашли 10 амфор, хорошо отшлифованный топор, три бусины из янтаря, две из них очень хорошо сохранились. Найденные артефакты относятся к захоронениям культуры шаровидных амфор", — сказала археолог Марина Ягодинская.

Археолог добавила, что похороненные лежали буквально втиснутые в саркофаг, крайние из них – с поднятыми, несмотря на каменные стенки гробницы руками, что случается довольно редко.

Фото: Борщевский областной коммунальный краеведческий музей

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