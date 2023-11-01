В громкой истории развода Эмеральд появились новые подробности: женщина заявила об изнасиловании Стипанюком

Еще одна вероятная жертва Стипанюка рассказала, как он бежал за ней с оружием и стрелял.

Украинская военная Евгения Эмеральд в шоу "Говорить вся країна" рассказала свою историю возможного морального насилия со стороны мужа Евгения Стипанюка.

Во вторник зрители просмотрели вторую серию расследования о самом громком разводе 2023 года, который облетел весь Интернет.

Военная с позывным Жанна Дар'Арк говорит, что своей исповедью стремится всколыхнуть общество и на собственном примере показать, как не должно быть. Евгения рассказала, что еще до начала записи программы подала заявление в Национальную полицию, чтобы защитить себя и своего ребенка, ведь в ее адрес регулярно поступают угрозы со стороны бывшего мужа.

Своими историями поделились и другие женщины, решившиеся говорить об отношениях с Евгением Стипанюком. В студии ток-шоу возможные жертвы военного рассказали о насилии и изнасиловании с его стороны. А одна из женщин вспомнила, как тот угрожал оружием:

"Мы случайно встретились в одном ресторане. Он тогда был в алкогольном опьянении, я же была там с подружкой. Он меня узнал, хотя до этого мы уже долгое время не общались, ведь я его повсюду заблокировала. Он подошел ко мне, начал цепляться, достал свое оружие и начал угрожать им. Я выбежала из заведения, начала искать такси. Когда бежала к машине, Евгений бежал за мной, кричал, что убьет меня и начал выстреливать", – говорит женщина.

Евгения Эмеральд с экс-мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

В процессе разговора оказалось, что возможных пострадавших от военного жертв было много. Все они рассказывают о том, что Стипанюк агрессивно вел себя и спаивал девушек, чтобы те не понимали, что происходит и не могли сопротивляться.

Одна из женщин все же решилась рассказать о подробностях вечера, когда Стипанюк, по ее словам, изнасиловал ее. Женщина вспоминает, что сначала отказала мужчине, и тот, обидевшись, ушел в другую комнату и через некоторое время снова вернулся.

"Когда я начала засыпать, ко мне снова пришел Женя и начал лезть. Я пыталась от него отбиться, но меня никто не слушал. Он тогда начал раздевать и брать меня силой. Утром стал извиняться за то, что было ночью. А я не знала что делать, потому что не была уверена, что полиция будет на моей стороне: все же я добровольно разговаривала с ним, находилась вместе в комнате", – рассказала женщина.

Евгения Эмеральд с экс-мужем / Фото: instagram.com/emerald.evgeniya

Адвокат и глава экспертного Совета уполномоченного ВРУ по правам человека Екатерина Маличенко говорит, что девушки в обязательном порядке должны понимать – если они не хотят вступать в интимный контакт с мужчиной, его дальнейшие действия будут считаться противоправными.

После того, как в эфир вышла первая серия откровения военной и экс-женщин Стипанюка, она и другие участники программы начали получать угрозы. По словам Евгении Эмеральд, даже произошло покушение на убийство.

После откровений женщин адвокат Александр Мозолевский отметил, что действия Стипанюка не могут остаться без внимания Офиса генерального прокурора.

К тому же, во время журналистского расследования была обнаружена возможная незаконная деятельность Евгения Стипанюка. Все материалы были переданы Министерству обороны Украины.

"При подготовке к шоу мы обнаружили факты о возможной незаконной деятельности Евгения Стипанюка. Мы не будем обнародовать эти материалы, пока продолжаются следственные действия. Мы передали все собранные данные в Министерство обороны Украины. Там по этим фактам начинают служебное расследование", – заявил Суханов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Показания экс-военной Эмеральд: женская месть или шокирующая правда? Часть 2 Говорить вся країна

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