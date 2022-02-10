В груди торчал нож: в Тернополе из окна многоэтажки выпал мужчина (фото, видео)

Полиция расследует причины трагедии.
В Тернополе возле многоэтажки нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.
По предварительным данным, 54-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Также в груди у мужчины торчал нож.
На момент трагедии в квартире с покойного была его мать. Женщина сообщила, что у сына были проблемы со здоровьем, и он стоял на учете в психоневрологической больнице. Также она добавила, что мужчина раньше уже пытался совершить самоубийство.
В полиции открыли производство по ст.115 УКУ с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие.
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