В груди торчал нож: в Тернополе из окна многоэтажки выпал мужчина (фото, видео)

В груди торчал нож: в Тернополе из окна многоэтажки выпал мужчина (фото, видео)

Полиция расследует причины трагедии.

В Тернополе возле многоэтажки нашли тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в Нацполиции Тернопольской области.

По предварительным данным, 54-летний мужчина совершил самоубийство, выпрыгнув из окна многоэтажки. Также в груди у мужчины торчал нож.

ГУ Национальной полиции в Тернопольской области

На момент трагедии в квартире с покойного была его мать. Женщина сообщила, что у сына были проблемы со здоровьем, и он стоял на учете в психоневрологической больнице. Также она добавила, что мужчина раньше уже пытался совершить самоубийство.

В полиции открыли производство по ст.115 УКУ с отметкой "самоубийство". Продолжается следствие.

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