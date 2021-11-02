В Грузии оппозиционные депутаты объявили бойкот парламенту из-за задержания Саакашвили

Депутаты требуют у властей Грузии обеспечить Саакашвили соответствующий медицинский уход.

Из-за задержания политика Михеила Саакашвили пять оппозиционных депутатов парламента Грузии решили сложить мандаты. Также одна фракция планирует бойкотировать работу парламента.

Об этом сообщает агентство " Новости-Грузия ".

По информации издания, речь идет о фракции "Лело – партнерство для Грузии". Эта политсила будет бойкотировать в парламенте, пока власти Грузии не обеспечат Саакашвили соответствующий медицинский уход.

"Лидер "Лело" Мамука Хазарадзе составил мандат. Остальные шесть депутатов "Лело" решили оставаться в парламенте, чтобы иметь возможность голосовать за конституционные изменения по выборам и другие важнейшие вопросы", — рассказала депутат фракции Саломе Самадашвили.

Впоследствии стало известно, что от мандатов отказались также глава партии "Горчи" Зураб Джапаридзе и трое депутатов партии Саакашвили "Единое национальное движение" — Нона Мамулашвили, Анна Цитлидзе и Леван Варшаломидзе. Еще перед выборами отказался от мандата лидер ЕНР Ника Мелия.

По словам депутата ЕНР Эки Херхеулидзе, посетившей Саакашвили в тюрьме, задержанный политик призывает партии бойкотировать работу законодательного органа, но не составлять мандаты.

Напомним, что 1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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