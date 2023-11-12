В грузовике перед пунктом пропуска умер украинский водитель, который ожидал пересечения границы с Польшей

В своем грузовике перед пунктом пропуска "Дорогуск — Ягодин" умер украинский водитель, планировавший пересечь границу.

Об этом сообщает заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Сергей Деркач в сообщении в социальных сетях.

«В то же время во избежание манипуляций и обострения ситуации вокруг блокировки границы призываю использовать исключительно официальную информацию», — подчеркнул он.

Известно, что 54-летний мужчина сегодня приехал на стоянку и остался ожидать там пересечения границы.

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«Окончательная информация о причинах смерти будет сообщена польской прокуратурой после изучения всех деталей, однако нет оснований считать, что смерть произошла по неестественным причинам. Совместно с консульством мы держим эту ситуацию на контроле.

Должны сохранять выдержку даже в таких сложных условиях», — говорится в сообщении.

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Напомним, блокада польско-украинской границы, судя по заявлениям польских протестующих, может длиться долго, по меньшей мере, до конца текущего года.

Ранее ТСН.ua писал, что эксперт объяснил, кто стоит за протестами перевозчиков в Польше.

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