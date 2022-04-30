В ГСЧС дали советы, которые могут спасти жизнь во время посещения кладбищ и почтения памяти умерших

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает украинцев воздержаться от посещения кладбищ для почтения памяти умерших родственников и близких.
Чрезвычайники отмечают, что сегодня Россия пытается уничтожать украинское мирное население, поэтому каждому следует заботиться о собственной безопасности.
Об этом ГСЧС сообщает в своем Фейсбуке.
"Помнить о своих близких, которых уже нет с нами, святая обязанность каждого! Но сегодня, когда россия идет на все, чтобы увеличить число погибших среди гражданского населения, стоит позаботиться о безопасности живых! Останьтесь дома, зажгите свечу, помолитесь за души умерших и ваши молитвы будут услышаны", — подчеркнули в ГСЧС.
Служба спасения предостерегает:
- помните об опасности минирования, особенно на территориях, где ведутся или велись активные боевые действия (могут оставаться неразорвавшиеся снаряды, растяжки и т.п.);
- не создавайте скопления на кладбищах или в храмах;
- не устраивайте на кладбище застолье, не употребляйте алкогольные напитки, ведь в стране идет война, так что стоит всегда быть настороже;
- будьте внимательны и не теряйте бдительность;
- следите за новостями, заявлениями и рекомендациями военных администраций в вашем населенном пункте, чтобы владеть информацией о ситуации в вашем городе, поселке или селе;
- соблюдайте правила пожарной безопасности, используя источники открытого огня;
- следите за своими детьми, говорите с ними об опасностях нашего времени и обучайте жизненно необходимым правилам;
- в случае пожара или обнаружения взрывоопасных предметов – звоните по номеру 101!
Напомним, в Тростянке враг больше всего заминировал кладбища : в городе уже обезврежено более 3 тысяч ловушек.
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