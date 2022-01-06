В ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество

В ГСЧС объяснили, как безопасно сходить на службу в церковь на Рождество

Также украинцев просят не оставлять свечи без присмотра дома и следить за исправностью огоньков на елках.

Украинцев во время рождественских служб в церквях призывают спасатели осторожно обращаться со свечами, а также соблюдать социальную дистанцию в связи с пандемией.

Об этом заявил в. и.о. директора Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чекригин на брифинге.

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По его словам, сейчас очень многие будут идти праздновать в церкви, а это — те "культовые сооружения, которые имеют определенный пожаробезопасный риск". Чекригин объяснил, что многие церкви деревянные, в то же время внутри может находиться значительное количество верующих. Он отметил, что от свечи, в частности, может заняться одежда или волосы людей.

"Там все будут пользоваться открытым огнем: поджигать свечи и ставить их. Поэтому я очень попрошу всех священнослужителей провести дополнительные инструктажи со своим духовенством, проверить исправность пожарной сигнализации… проверить наличие первичных средств пожаротушения, огнетушители", — сказал Чекригин.

Кроме того, он призвал духовенство убедиться, что пути эвакуации в церквях свободны и ими, в случае необходимости, верующие смогут воспользоваться.

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"А к гражданам нашей страны я хочу обратиться: во время пребывания в церкви и пользования свечами, чтобы они соблюдали дистанцию. Тем более, сейчас у нас есть определенные карантинные ограничения, и эти 1,5 метра пригодятся", — призвал он.

Чекригин также призвал не оставлять свечи без присмотра дома и следить за исправностью электрооборудования на елках.

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